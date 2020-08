Coronavirus in Italia, 523 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Nuovo rialzo dei casi di Coronavirus in Italia: oggi sono risultate positive 523 persone, contro le 481 di ieri. Il totaale dei contagiati nel nostro Paese è salito così a 252.235.

È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Il dato dei decessi scende a 6 dai 10 di ieri. In totale le morti causate dal Covid-19 passano da 35.225 a 35.231.

Sono 55 le persone ricoverate in terapia intensiva. Ieri erano 53 i pazienti in terapia intensiva, quindi due in più. Oggi 786 persone sono ricoverate con sintomi (ieri erano 779), 13.240 sono in isolamento domiciliare (ieri erano 12.959). Le persone attualmente positive nel nostro Paese, ad oggi, sono 14.081.

Sono, infine, 51.188 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. I tamponi delle precedenti 24 ore, comunicati ieri, erano stati 52.658.

