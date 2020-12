Coronavirus in Italia, 14.844 nuovi casi e 846 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 14.844 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 12.030. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è così salito a 1.870.576.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 846 decessi per il coronavirus, portando il totale a 65.857. Ieri sono stati 491. I dimessi/guariti, in totale, sono 1.137.416 ovvero 21.799 in più rispetto a ieri (quando sono stati 22.456). Per cui, gli attualmente positivi sono 667.303.

Il totale dei ricoverati è sceso a 30.345 perché i ricoverati di oggi sono scesi di 515. Ieri sono stati 33 in meno. In diminuzione i posti occupati in terapia intensiva: – 92 (totale 3.003). Ieri sono stati 63 in meno.

Poi, i tamponi effettuati sono stati 162.880 nelle ultime 24 ore, ieri circa 103mila. Il totale dei tamponi è così salito a 24.482.190.

Il tasso positivi/tamponi scende al 9,1% (ieri era all’11,7%).

