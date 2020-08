Coronavirus in Italia, 479 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 479 i nuovi casi di coronavirus che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 253.915. Sono i dati forniti dal Ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile.

In aumento sia i guariti che i decessi, che salgono rispettivamente di 146 e 4 unità, mentre il totale degli attualmente positivi è di 14.733, con un incremento di 327. Il totale dei dimessi/guariti e i decessi complessivi sono pari rispettivamente a 203.786 e 35.396.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 56, uno in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono invece pari a 787 con un incremento di 23. Sono invece 13.890 le persone in isolamento domiciliare, in aumento di 303. Sono infine 36.807 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 7.557.417.

