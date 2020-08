Coronavirus in Italia, 320 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Rallenta la diffusione del coronavirus n Italia. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 320 nuovi casi e 4 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 254.235 mentre i deceduti arrivano a 35.400.

Gli attualmente positivi sono 14.867 con un incremento di 134 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 182 in più.

810 sono ricoverati con sintomi, 68 sono in terapia intensiva e 13.999 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 30.666, per un totale di 7.588.083. La Basilicata e il Molise sono le due Regioni Covid-free.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, la Cina ha approvato il primo vaccino.