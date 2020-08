Coronavirus in Italia, 642 nuovi casi e 7 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono di nuovo in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal ministero della Salute, sono 642 le persone risultate positive, per un totale di 255.278 casi. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 403.

Inoltre, oggi si sono registrate 7 vittime, portando così il totale a 35.412. Il totale degli attualmente positivi è di 15.360, di questi 866 sono ricoverati con sintomi, 66 sono in terapia intensiva (ieri erano 58) e 14.428 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 71.095, per un totale di 7.713.154.

Nessuna Regione d’Italia ha registrato zero casi.

