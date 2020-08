Coronavirus in Italia, 403 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Risalgono i nuovi casi: oggi sono 403 mentre ieri l’aumento era stato di 320. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione dei contagi da coronavirus in Italia. Ma nelle ultime 24 ore sono stati fatti 53.976 tamponi, ieri erano stati fatti solo 30.666.

Sono 5 i morti con il coronavirus nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono così a 53.405 dall’inizio dell’emergenza. Le vittime si sono registrate in Veneto (2), Piemonte (1), Lazio (1) ed Emilia Romagna (1).

Gli attualmente positivi sono 15.089 con un incremento di 222 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 174 in più.

In aumento anche i ricoveri in regime ordinario, 33 in più, 843 in totale, mentre sono stabili a 58 le terapie intensive. 14.188 sono i pazienti in isolamento domiciliare.

