Coronavirus in Italia, 675 nuovi casi e 145 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono 225.435 i contagiati totali per il coronavirus, 675 più di ieri. Si tratta dell’incremento più basso da mesi. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l’incremento era stato di 875. Scende, poi, sotto i 70mila il numero di persone attualmente positive al Sars-Cov-2: sono 68.351, con un decremento di 1.836 rispetto a ieri.

GUARITI: Sono saliti a 125.176 i guariti e i dimessi per il coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 2.366. Sabato l’aumento era stato di 2.605.

MORTI: Sono salite a 31.908 le vittime per il coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 145. Sabato l’aumento era stato di 153.

RICOVERATI: Sono 762 le persone ricoverate in terapia intensiva per il coronavirus, 13 meno di ieri. Di queste, 255 sono in Lombardia, 13 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 10.311, con un calo rispetto a ieri di 89 mentre i malati in isolamento domiciliare sono 57.278, in calo rispetto a ieri di 1.734

LEGGI ANCHE: Anche il collutorio può essere utile contro il Covid-19?