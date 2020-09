Coronavirus in Italia, 1326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 1.326 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è così salito a 271.515.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 6 decessi per Coronavirus, portando il totale a 35.497. I dimessi/guariti, in totale, sono 208.201, ovvero 257 rispetto a ieri. Per cui, gli attualmente positivi salgono a 27.817.

Crescono di 59 i ricoverati, portando così il totale a 1.546. In aumento anche i posti occupati in terapia intensiva: 2 (totale 109).

Infine, i tamponi effettuati sono stati 102.959 nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 8.828.868.

