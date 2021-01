Coronavirus in Italia, 11.831 nuovi casi e 364 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 11.831 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 22.211. Il totale dei casi dall’inizio della pandemi è così salito a 2.141.201. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 364 decessi per il coronavirus, portando il totale a 74.985. Ieri sono stati 462. I dimessi/guariti, in totale, sono 1.489.154 ovvero 9.166 in più rispetto a ieri (quando sono stati 16.887). Per cui, gli attualmente positivi sono 577.062 (+2.295).

In diminuzione i posti occupati in terapia intensiva: -2. (totale 2.553). Ieri sono stati 2 in meno.

Poi, i tamponi effettuati sono stati 67.174 nelle ultime 24 ore, ieri circa 157mila.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.165), la Lombardia (1.042), l’Emilia Romagna (2.035) e il Lazio (1.275).

Infine, è costante l’aumento del tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 17,6% rispetto al 14,1% di ieri.

