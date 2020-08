Coronavirus in Italia, 947 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono nuovamente in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 947 le persone risultate positive, per un totale di casi di 257.065. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 845.

Nell’ultimo giorno, poi, sono morte altre 9 persone a causa del coronavirus, portando il bilancio totale delle vittime a 35.427. Ieri i decessi sono stati 6. I guariti/dimessi sono 204.960 (+274).

Sono, poi, 16.678 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 664 persone.

I ricoveri per Covid-19 passano in Italia da 883 ieri a 919 oggi (+36), i ricoveri in terapia intensiva da 68 a 69, le persone in isolamento domicliare da 15.063 a 15.690.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 71.996, per un totale di 7.862.592. Basilicata e Valle d’Aosta sono le due uniche Regioni Covid-free.

LEGGI ANCHE: L’annuncio di De Luca: “Riapre il Covid Center di Napoli”