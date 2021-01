Sono 13.633 nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 14.078. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei casi è, quindi, salito a 2.441.854.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 472 decessi per il coronavirus, portando il totale a 84.674. Ieri sono stati 521. I dimessi/guariti, in totale, sono 1.855.127 ovvero 27.676 in più rispetto a ieri (quando sono stati 20.519). Per cui, gli attualmente positivi sono 502.053 (-14.515).



Scendono i posti occupati in terapia intensiva: -28. (totale 2.390). Ieri sono stati 43 in meno. Il numero dei ricoverati è sceso di 382, in totale quindi 24.081. Ieri sono stati -467.

Sono, invece, 264.728 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 267mila). La somma è così salita a 30.431.493 . Si tratta della somma tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 5,1% (ieri era al 5,2%). 1.969 nuovi casi in Lombardia, 1.355 in Sicilia e 1.347 in Emilia Romagna.

LEGGI ANCHE: Sposati da 70 anni, muoiono a pochi minuti di distanza per il Covid-19.