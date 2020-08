Coronavirus in Italia, 953 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Tornano a scendere, dopo alcuni giorni di aumento, i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi 953 casi, di nuovo sotto quota mille dopo due giorni (ieri erano 1.210).

Pesa, però, come sempre l'”effetto weekend”, con il conseguente calo dei tamponi: 45.914 oggi contro i 67.371 di ieri. Il totale delle persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sale così a 260.298. Questo emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le Regioni con più casi sono Lazio (146), Emilia Romagna, Campania e Veneto (tutte a 116) e solo quarta la Lombardia (110). Tre regioni non segnalano nuovi casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

In calo rispetto a ieri anche i decessi: 4 oggi contro i 7 di 24 ore fa. Segnalano vittime Emilia Romagna (2), Lombardia (1) e Lazio (1). Il totale dei deceduti sale a 35.441.

Rallentano anche le guarigioni: 192 oggi contro le 267 di ieri, per un totale di 205.662. E prosegue l’aumento del numero dei malati attuali, altri 757 in più oggi, 19.195 in tutto. Ancora in aumento i ricoveri ordinari (+74), che tornano a superare quota mille per la prima volta dal 2 luglio: ora sono 1.045. In lieve diminuzione invece le terapie intensive, 4 in meno, 65 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.085.

