Coronavirus in Italia, 126 nuovi casi e 6 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

CONTAGI: Sono 126 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, in flessione rispetto a ieri quando erano stati 174. Di questi 78 sono in Lombardia, pari al 61,9%. Il numero totale dei casi sale così a 240.436. Il numero totale di attualmente positivi è di 16.496, con una decrescita di 185 assistiti rispetto al 28 giugno.

GUARITI: Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 189.196, con un incremento di 305 persone rispetto al 28 giugno.

VITTIME: Le vittime fanno segnare un nuovo minimo a quota 6, dopo le 22 di ieri, una sola delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.744.

RICOVERATI: Diminuiscono di 2 unità i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva: sono 96, dei quali 43 in Lombardia. In nove regioni e nella provincia di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione. I ricoverati con sintomi sono 1.120, 40 in meno rispetto a ieri, 15.280 le persone in isolamento domiciliare, 143 in meno rispetto alla giornata di ieri e 16.496 gli attualmente positivi (185 in meno di ieri). I tamponi effettuati sono appena 27.218 nelle ultime 24 ore.

LEGGI ANCHE: Lopalco: “Il virus è lo stesso, è cambiata la sua circolazione”