Coronavirus in Italia, 259 nuovi casi e 30 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 259 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri quando se ne sono registrati 296, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono 30, quattro in meno di ieri.

Il numero totale dei casi sale a 239.961 mentre quello dei morti a 34.708. In Lombardia si registrano 156 casi, il 60,2% del totale. Alto anche il numero in Emilia Romagna, più 46 casi, per il focolaio di Bartolini a Bologna.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 187.615, con un incremento di 890 persone rispetto al 25 giugno.

Gli attualmente positivi sono 17.638, 665 meno di ieri mentre risalgono leggermente le terapie intensive: 2 più di ieri per un totale di 105. 1.356 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 159 pazienti rispetto al 25 giugno. 16.177 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 52.768, per un totale di 5.215.922.

