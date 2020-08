Coronavirus in Italia, 1411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Aumentano ancora i contagi per il Covid-19 in Italia: sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 5 i morti, invece in calo rispetto ai 13 di ieri. I tamponi sono stati 94.024, ancora più del livello massimo di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

I guariti sono stati 255 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 206.554. In terapia intensiva si trovano 67 person, due in meno rispetto a ieri. Però, sono stati regitstrati 74 ricoverati in più e così il totale è salito a 1.198. Le persone in isolamento domiciliare 20.734.

Nessuna regione a zero contagi.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, per Massimo Galli servono più tamponi.