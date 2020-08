Coronavirus in Italia, 1367 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi 1367 casi, di nuovo sotto quota mille dopo due giorni (ieri erano 878). I tamponi sono stati 93.529, circa 21mila in più rispetto a ieri. Lo riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 262.540.

I morti sono 13, sempre in 24 ore, portando il totale a 35.458. Ci sono poi 1.055 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 69 (+3 rispetto a ieri) sono in terapia intensiva mentre 19.629 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente gli attualmente positivi in Italia 20.753 persone.

Le Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Sardegna +2,85% Campania +2,26% Molise +1,76% Lazio +1,58% Toscana +1,43%.

