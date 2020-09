Sono 1.766 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 1.869. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è così salito a 309.870.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 17 decessi per il coronavirus, portando il totale a 35.835. Ieri sono stati 17. I dimessi/guariti, in totale, sono 224.417, ovvero 724 in più rispetto a ieri (quando sono stati 977). Per cui, gli attualmente positivi salgono a 49.618 (+1.025).

Aumentano di 100 i ricoverati, portando così il totale a 2.846. Ieri sono stati 12. In aumento i posti occupati in terapia intensiva: +7 (totale 254). Ieri sono stati 3 in più. In isolamento domiciliare ci sono 46.518 persone.

Poi, i tamponi effettuati sono stati 84.714 nelle ultime 24 ore, quasi 20mila in meno rispetto a ieri, per un totale di 11.087.064 dall’inizio dell’emergenza.

La Regione dov’è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, è la Campania (245), seguita da Lombardia (216), Lazio (181), Veneto (159), Sardegna (139) e Piemonte (132). In Sicilia 107 (e 2 morti).

