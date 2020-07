Coronavirus in Italia, 208 nuovi casi e 8 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

CONTAGIATI: Con 208 nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, salgono a 241.819 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Sono i dati diffusi dal Ministero della Salute e dalla Protezione civile nel consueto bollettino quotidiano. Gli italiani attualmente positivi al covid-19 sono 14.709, 67 in più nelle ultime 24 ore. Da sottolineare, però, come succede ormai sempre di lunedì, un basso numero di tamponi, 22.166, contro i 34.462, cifra ben lontana agli oltre 70mila del picco.

GUARITI: Il numero dei pazienti guariti è salito a 192.241, 133 in più da ieri.

DECESSI: Sono 8 i decessi contro i 7 di ieri: registrano vittime oggi Lombardia (3 decessi), Piemonte (2), Veneto, Lazio e Sardegna (1 in ciascuna). Il totale delle vittime sale a 34.869.

RICOVERATI: Le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 946, una in più di ieri e 72 pazienti sono in terapia intensiva, due in meno rispetto ad un giorno fa. 13.691 sono le persone in isolamento domiciliare.

Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono 10: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, FVG, Abruzzo, Umbria, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

