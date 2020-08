Coronavirus in Italia, 996 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Tende dverso il basso, e succede ormai da tre giorni consecutivi, la curva dei contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 996 i casi nuovi (ieri erano stati 1365) per un totale di 269.214 da inizio pandemia. Sei i decessi (ieri erano stati 4) per un totale di 35.483 vittime.

Sono 26.078 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 1.873 in più da ieri.

I dimessi/guariti sono stati -883 (sono stati tolti per un errore commesso in Veneto) e il totale è così salito a 207.653. 8 posti in più in terapia intensiva rispetto a ieri, per cui adesso sono 94. Sono, invece, 58.518 (meno di ieri, quando erano stati 81.723) i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 8.644.859 dall’inizio della pandemia.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 269.214.

