Coronavirus in Italia, 642 nuovi casi e 156 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono 60.960 i malati di Covid-19 nel nostro Paese, 1.792 meno di ieri, quando il calo era stato di 2.377. In totale, invece, sono 228.006 i contagiati per il coronavirus in Italia, 642 più di ieri. Di questi, 86.091 sono in Lombardia, che ne fa registrare 316 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l’incremento nazionale era stato di 665.

GUARITI: Sono saliti a 134.560 i guariti e i dimessi per il coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 2.278. Mercoledi’ l’aumento era stato di 2.881.

MORTI: Sono 156 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore. In totale i morti salgono così a 32.486. Ieri l’aumento era stato di 161 vittime.

RICOVERATI: Sono 640 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 36 meno di ieri. Di questi, 226 sono in Lombardia, 5 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 9.269, con un calo di 355 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 51.051, con un calo di 1.491 rispetto a ieri.

DETTAGLIO: Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono 26.715 in Lombardia (+44), 8.710 in Piemonte (-441), 4.926 in Emilia-Romagna (-172), 3.286 in Veneto (-246), 1.877 in Toscana (-240), 2.075 in Liguria (-103), 3.637 nel Lazio (-149), 1.832 nelle Marche (-142), 1.373 in Campania (-69), 66 nella Provincia autonoma di Trento (-60), 1.839 in Puglia (-63), 1.522 in Sicilia (-1), 578 in Friuli Venezia Giulia (-18), 1.272 in Abruzzo (-45), 250 nella Provincia autonoma di Bolzano (-22), 61 in Umbria (-5), 318 in Sardegna (-13), 43 in Valle d’Aosta (-3), 326 in Calabria (-27), 60 in Basilicata (-13), 194 in Molise (-4). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 15.727 (+65), Piemonte 3.742 (+24), Emilia-Romagna 4.025 (+17), Veneto 1.841 (+9), Toscana 1.004 (+6), Liguria 1.397 (+11), Lazio 662 (+15), Marche 990 (+3), Campania 403 (+2), Provincia autonoma di Trento 455 (+0), Puglia 478 (+0), Sicilia 268 (+0), Friuli Venezia Giulia 323 (+1), Abruzzo 391 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 74 (+0), Sardegna 127 (+1), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 96 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0). I tamponi effettuati sono 3.243.398, 71.679 piu’ di ieri. Sono invece 2.078.860 le persone sottoposte a test. FONTE: ANSA.

