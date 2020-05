Coronavirus in Italia, 300 nuovi casi e 92 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono 300 i casi di positività al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore. Il dato totale dall’inizio dell’epidemia è di 230.158. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 35.241. Sono, invece, 55.300 i malati, 1.294 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.158.

GUARITI: Sono 1502 le persone guarite nelle ultime 24 ore dopo essere risultate positive al coronavirus. Il totale dall’inizio della pandemia è di quasi 142mila (141.981).

MORTI: Sono 92 i decessi per il coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 32.877.

RICOVERATI: Sono 541 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 12 meno di ieri. Di questi, 196 sono in Lombardia, uno meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.185, con un calo di 428 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 46.574, con un calo di 854 rispetto a ieri.

DETTAGLIO:

LEGGI ANCHE: Coronavirus, il virologo Crisanti: “Ecco perché ci sono meno casi gravi”