Coronavirus in Italia, 397 nuovi casi e 78 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono 230.555 i contagiati totali per il coronavirus, 397 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 159 in più. Ieri l’incremento nazionale era stato di 300. Sono, invece, 52.942 i malati di Covid-19, 2.358 in meno di ieri.

GUARITI: Sono 2.677 le persone che hanno superato il coronavirus, dato che porta il totale delle persone guarite a 144.658.

MORTI: Sono 78 le persone morte con il coronavirus nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza a 32.955.

RICOVERATI: Sono 521 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 20 meno di ieri. Di questi, 183 sono in Lombardia, 13 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 7.917, con un calo di 268 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 44.504, con un calo di 2.070 rispetto a ieri.

Nessun nuovo caso in quattro regioni (Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna) e a Bolzano.

