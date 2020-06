Coronavirus in Italia, 280 nuovi casi e 65 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 280 nuovi casi, 83 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Il totale delle persone positive al Covid-19 nel nostro paese da inizio emergenza arriva a 235.278 mentre prosegue deciso il calo delle persone attualmente positive che è di 34.730, con una decrescita di ben 532 assistiti rispetto a ieri.

GUARITI: Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 166.584 con un incremento di 747 persone rispetto a ieri.

MORTI: 65 le persone decedute nelle ultime 24 ore, ieri erano state 53, che portano il totale a 33.964.

RICOVERATI: Tra gli attualmente positivi 283 sono in cura presso le terapie intensive, 4 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 4.729 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 135 pazienti. Quanto al numero di tamponi totali effettuati, arriva a 4.263.647, 27.112 nelle ultime 24 ore e circa 22 mila in meno di ieri. Sono invece 2.643.489 le persone sottoposte a test.

Nel dettaglio dei dati regionali, oggi si registrano 0 nuovi casi in sette regioni: Sardegna, Valle D’Aosta, Calabria; Basilicata, Molise, Umbria e Abruzzo. Due o meno positivi, invece, in 7 regioni: Puglia (1); Marche ( 2); Campania (2); provincia di Trento (1); Sicilia (1); Friuli Venezia Giulia (1); provincia di Bolzano (1).

