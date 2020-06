Coronavirus in Italia, 210 nuovi casi e 34 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Si rafforza la diminuzione degli attualmente contagiati da Coronavirus a quota 24.569 (-1.340) e scendono anche i nuovi positivi del giorno (210, -93 rispetto a ieri) soprattutto in Lombardia dove si concentra poco meno del 70% del totale (143, – 116 rispetto a ieri).

Consistente la quota di pazienti guariti (1.516) dei quali 188 dimessi dai reparti ospedalieri (dove ne restano in cura 3.301) e 30 dalle terapie intensive su un totale di 177. Lasciano la quarantena 1.122 pazienti mentre 21.091 restano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 34 e portano il totale a 34.405.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46.882 tamponi e, oltre a Trento e Bolzano, non sono stati riscontrati casi positivi in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Val D’Aosta.

Nel dettaglio del bollettino della Protezione civile, i casi attualmente positivi sono 15.233 in Lombardia, 2.450 in Piemonte, 1.405 in Emilia-Romagna, 718 in Veneto, 463 in Toscana, 242 in Liguria, 1.129 nel Lazio, 601 nelle Marche, 273 in Campania, 353 in Puglia, 64 nella Provincia autonoma di Trento, 806 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 468 in Abruzzo, 93 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 65 in Molise e 10 in Basilicata.

