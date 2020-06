Coronavirus in Italia, 393 nuovi casi e 56 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia è di 393 unità. Il dato emerge dal bollettino della Protezione civile. In particolare, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.305, con un incremento rispetto a ieri di 163 nuovi casi. La Regione Campania comunica un ricalcolo dei casi totali sottraendo 230 unità. La segnalazione di un caso positivo registrato nelle ultime 24 ore porta a un totale di 229 casi odierni.

GUARITI: Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 173.085, con un incremento di 1.747 persone rispetto a ieri.

MORTI: Rispetto a ieri i deceduti sono 56 e portano il totale a 34.223.

RICOVERATI: Sono 227 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 9 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.893, con un calo di 238 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 24.877, con un calo di 1.393 rispetto a ieri.

Nel dettaglio gli attualmente positivi sono 17.024 in Lombardia (-316), 2.897 in Piemonte (-286), 1.817 in Emilia-Romagna (-183), 849 in Veneto (-73), 510 in Toscana (-11), 249 in Liguria (-1), 2.222 nel Lazio (-295), 750 nelle Marche (-152), 346 in Campania (-264), 439 in Puglia (-28), 68 nella Provincia autonoma di Trento (-3), 841 in Sicilia (-8), 108 in Friuli Venezia Giulia (-4), 528 in Abruzzo (-11), 101 nella Provincia autonoma di Bolzano (+2), 24 in Umbria (-2), 42 in Sardegna (-1), 9 in Valle d’Aosta (+3), 47 in Calabria (-5), 114 in Molise (-2), 12 in Basilicata (+0). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.405 (+31), Piemonte 3.996 (+8), Emilia-Romagna 4.196 (+4), Veneto 1.967 (+3), Toscana 1.080 (+1), Liguria 1.516 (+2), Lazio 781 (+5), Marche 993 (+1), Campania 430 (+0), Puglia 532 (+2), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 279 (+0), Friuli Venezia Giulia 342 (+0), Abruzzo 453 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 291 (-1), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d’Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il Coronavirus sono finora 4.514.441, in aumento di 70.620 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.784.196.

LEGGI ANCHE: Covid-19, Crisanti: “Seconda ondata possibile in inverno”