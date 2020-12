Sono 18.887 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 21.052. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è così salito a 1.728.878.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 564 decessi per il coronavirus, portando il totale a 60.078. Ieri sono stati 662. I dimessi/guariti, in totale, sono 913.494 ovvero 17.186 in più rispetto a ieri (quando sono stati 23.923). Per cui, gli attualmente positivi sono 755.306 (+1.137).

Il totale dei ricoverati è sceso a 30.391. Ieri sono stati -1.092. In diminuzione i posti occupati in terapia intensiva: – 63 (totale 3.454). Ieri sono stati 50 in meno.

Poi, i tamponi effettuati sono stati 163.550. nelle ultime 24 ore, ieri circa 194mila.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l’Emilia Romagna (1.788) e il Lazio (1.632).