Coronavirus in Italia, 402 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Salgono ancora i nuovi casi di persone contagiate dal Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

Oggi sono 402 (in Lombardia sono 118) e il cui totale è salito a 249.204. È quanto si legge sul bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

I morti sono stati 6, portando il totale a 35.187. I guariti, invece, sono stati 347.

762 i pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 42 sono in terapia intensiva mentre 11.890 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.694 persone. Le regioni covid free oggi sono Basilicata e Molise.