Coronavirus in Italia, 552 nuovi casi e 3 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia, segnando un significativo aumento in un solo giorno.

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.756.

In calo, invece, il numero delle vittime: 3 in un giorno a fronte alle 6 registrate giovedì. Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.190.

Gli attualmente positivi sono 12.924 (+230), i dimessi/guariti sono 201.642 (+319).

762 sono ricoverati con sintomi, 42 sono in terapia intensiva e 12.103 in isolamento domiciliare.

Mentre i ricoverati con sintomi sono 779. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 59.196, per un totale di 7.158.909.

