Coronavirus in Italia, 1108 nuovi casi e 12 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 1108 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è così salito a 278.784.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 12 decessi per Coronavirus, portando il totale a 35.553. I dimessi/guariti, in totale, sono 210.238, ovvero 223 rispetto a ieri. Per cui, gli attualmente positivi salgono a 32.993 (+915).

Crescono di 36 i ricoverati, portando così il totale a 1.719. In aumento anche i posti occupati in terapia intensiva: 9 (totale 142).

Infine, i tamponi effettuati sono stati 52.553 nelle ultime ore, portando così il totale a 9.271.810.

Infine, la Regione con più casi nelle 24 ore è la Campania con 218 positivi, seguita dal Lazio con 159 e dall’Emilia Romagna con 132, mentre la Lombardia e il Veneto rallentano con rispettivamente 109 e 69 nuove positività.

LEGGI ANCHE: Anche Marina Berlusconi è positiva al coronavirus.