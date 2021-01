Coronavirus in Italia, 18.020 nuovi casi e 414 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 18.020 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 20.331. Il totale dei casi dall’inizio della pandemi è così salito a 2.220.361. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 414 decessi per il coronavirus, portando il totale a 77.291. Ieri sono stati 548. I dimessi/guariti, in totale, sono 1.572.015 ovvero 15.659 in più rispetto a ieri (quando sono stati 20.227). Per cui, gli attualmente positivi sono 571.055.

In aumento i posti occupati in terapia intensiva: +16. (totale 2.587). Ieri sono stati 2 in più. Invece, il numero dei ricoverati è aumentato di 133, in totale quindi 25.878. Ieri sono stati -219.

Poi, i tamponi effettuati sono stati 121.275 nelle ultime 24 ore, ieri circa 178mila. Il totale, invece, è di 27.439.249.

