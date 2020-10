Coronavirus in Italia, 5372 nuovi casi e 28 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 5.372 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 4.458. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è così salito a 343.770.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 28 decessi per il coronavirus, portando il totale a 36.111. Ieri sono stati 22. I dimessi/guariti, in totale, sono 237.549, ovvero 1.186 in più rispetto a ieri (quando sono stati 1.060). Per cui, gli attualmente positivi salgono a 70.110.

Aumentano di 190 i ricoverati, portando così il totale a 4.473. Ieri sono stati 143. In aumento i posti occupati in terapia intensiva: 29 (totale 387). Ieri sono stati 21 in più.

Poi, i tamponi effettuati sono stati 129.471 nelle ultime 24 ore, ieri circa 128mila, per un totale di 12.232.971 dall’inizio dell’emergenza.

Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Umbria +5,2% Campania +4,67% Sardegna +2,91% Toscana +2,91% Friuli Venezia Giulia +2,84% (da YouTrend.com).



