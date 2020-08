Coronavirus in Spagna, 1.895 nuovi casi nelle ultime 24 ore (I DATI)

In Spagna continua l’ascesa di nuovi casi di Coronavirus. Il ministero della Salute, infatti, ha dato notizia di 4.507 nuovi casi confermati di contagio di Covid-19, di cui 1.895 nelle ultime 24 ore.

Il totale è salito così a 314.362 casi e 28.503 morti, secondo i media locali. La comunità di Aragon, tra le più colpite, non ha però fornito gli ultimi dati a causa di problemi tecnici, mentre altre hanno comunicato quelli precedenti.

Nelle ultime settimane la Spagna ha registrato 37.537 nuovi casi di infezione, facendo pensare che sia in corso una seconda ondata. Il numero, infatti, è in crescita rispetto a ieri (4.088) e ai circa 3mila di inizio settimana.

La Germania, invece, ha riportato 1.147 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, aggiornando a 214.214 il totale delle persone contagiate. Sono dati del Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento del Covid-19 in Germania. Più alti, oltre 215mila, i casi in GERMANIA secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. È invece salito a 9.183, otto più di ieri, il totale delle persone che hanno perso la vita per complicanze secondo l’Rki.

In totale, sono oltre 19,1 milioni i casi di Covid-19 confermati nel mondo e più di 715.000 i decessi, stando all’ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins University. I paesi che contano il maggior numero di contagi sono Stati Uniti (4.883.654), Brasile (2.912.212), India (2.027.074), Russia (870.187) e Sudafrica (538.184). Stati Uniti e Brasile sono anche i paesi con il maggior numero di decessi, seguiti da Messico, Regno Unito e India.

