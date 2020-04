Coronavirus in Italia, 1022 guariti e 636 decessi nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono 93.187 i pazienti positivi al coronavirus, 1.941 in più rispetto a ieri, domenica 5 aprile. Ieri i positivi al Covid 19 erano 91.246. Mentre i casi totali sono saliti a 132.547, ovvero comprensivi dei guariti e dei deceduti.

GUARITI: Sono 1.022 i guariti di oggi, per un totale di 22.837.

VITTIME: «Oggi registriamo 636 nuovi deceduti», ha detto Borrelli. Il numero delle vittime è di nuovo in crescita di 111 decessi rispetto a ieri con 525 morti. Il numero totale delle vittime è 16.523.

RICOVERATI: Sono 3.898 i pazienti in terapia intensiva, 79 in meno rispetto a ieri. Sono 28.976 i ricoverati con sintomi e 60.313 in isolamento domiciliare. «Per il terzo giorno consecutivo il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive è negativo, c’è un alleggerimento», ha detto Borrelli.

Il Capo della Protezione Civile ha anche annunciato: «Ho firmato un’ordinanza per un fondo per destinare provvidenze ai familiari dei sanitari deceduti in questa emergenza, il fondo è alimentato dalla famiglia Della Valle che ringrazio».

La Famiglia Della Valle, anche a nome dei propri dipendenti, infatti, ha donato la somma di 5 milioni di euro da destinare ai familiari del personale sanitario che ha perso la vita nella lotta al Covid-19. «Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi», si legge in una nota del gruppo Tod’s. L’amministrazione del fondo sarà affidata alla Protezione Civile. Il fondo si chiamerà Sempre con Voi e chiunque vorrà potrà contribuire tramite il conto aperto dalla Protezione Civile: Iban IT66J0306905020100000066432

