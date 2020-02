Elisa De Panicis, al centro dell’attenzione il mese scorso per via delle dichiarazioni sessiste di Salvo Veneziano nei suoi confronti (parole che hanno provocato la squalifica dell’highlander siciliano), è finita nell’occhio del ciclone per via di alcune affermazioni relative al Coronavirus esternate durante una serie di Stories su Instagram.

«Io lo so che ora tante persone inizieranno a scrivermi cose super cattivissime nei messaggi. Il Sud ha vinto contro il Nord perché quelli del Nord non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi e i lombardi e i veneti…per una volta ce l’abbiamo fatta!».

Queste le parole pesantissime che l’influencer ha utilizzato per commentare la situazione di un’Italia in preda all’emergenza per Covid-19 e con la zona del lodigiano in parte blindata in quanto principale focolaio del contagio.

Il commento di Karina Cascella

Le esternazioni di Elisa De Panicis sono state commentate da Karina Cascella, ex corteggiatrice di Uomini & Donne ora opinionista nel salotto di Maria De Filippi. La 40enne di Aversa ha pubblicato, anche lei nelle Stories di Instagram, un messaggio di forte critica nei confronti della De Panicis.

Anche dagli utenti social sono arrivati numerosi strali verso la De Panicis. C’è chi ha sottolineato l’incongruenza tra il fatto di utilizzare questi toni nei confronti degli abitanti del Nord Italia e di aver scelto di vivere a Milano e chi, invece, l’ha criticata puntando il dito sull’aspetto fisico e, in particolare, sul naso “rifatto malissimo”.

La reazione di Elisa De Panicis

Tra commenti che hanno chiamato in causa la situazione di chi ha perso un parente e riferimenti alla responsabilità che gli influencer hanno nel divulgare contenuti, Elisa De Panicis ha scelto di cancellare le Stories incriminate (fatte mentre si trovava sul lettino di un’estetista). Il web, come si sa, non perdona: nonostante la cancellazione, il contenuto è stato ripreso da diversi siti di gossip.

Lei, come già detto, si è limitata a cancellarlo e, nelle ore successive allo scoppio delle critiche, a specificare, sempre nelle Stories, di non aver bisogno di persone negative nella vita. Chiarita – a modo suo – la questione, ha ripreso a postare scatti dedicati all’appena trascorsa Fashion Week milanese.

