Coronavirus, Macron ai francesi: “Scuole e università chiuse, anziani state a casa”

Si aggrava anche il bilancio della Francia. I casi di coronavirus sono, infatti, saliti a 2.876, tra cui 61 decessi. Inoltre, nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Sanità francese, ci sono stati 600 nuove infezioni e 13 morti.

Vista la situazione, il presidente Emmanuel Macron ha parlato alla Nazione e ha detto: «Abbiamo potuto ritardare la propagazione del virus ma l’epidemia non si ferma» e ha annunciato una possibile «seconda ondata» che «colpirà anche i giovani».

Macron ha anche detto che «non siamo che all’inizio di questa epidemia, che sta intensificandosi ed accelerando dappertutto in Europa», sottolineando che «la priorità assoluta è la salute, non transigerò su nulla».

Poi, l’elenco di alcune misure restrittive e raccomandazioni. Anche se i trasporti pubblici continueranno a funzionare con regolarità, Macron ha chiesto ai francesi di «limitare al massimo gli spostamenti». Il presidente francese ha poi invitato «tutte le persone di più di 70 anni, che soffrono di malattie croniche o chi è portatore di handicap di stare il più possibile a casa». Saranno, comunque, vietati gli assembramenti di persone. Inoltre, «da lunedì e fino a nuovo ordine gli asili nido, le scuole, le università di Francia resteranno chiuse».

Macron ha poi stabilito un’altra priorità: rafforzare le capacità di accoglienza degi ospedali in Francia. Possono stare sereni anche i lavoratori perché saranno messi in campo meccanismi straordinari di sostegno all’occupazione.

Per Macron l’Unione Europea agirà unita per evitare il crisi di una crisi economica e finanziaria e ha annunciato l’intenzione di chiamare il presidente di turno Donald Trump affinché anche il G7 affronti in modo deciso la situazione.