Coronavirus, nuovo focolaio in Liguria: 12 positivi in una RSA

Anche in Liguria c’è un nuovo focolaio di coronavirus. Si è sviluppato in una RSA – Residenza Sanitaria Assistenziale – di Genova, dove sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore 12 nuovi contagiati.

Lo ha reso noto la Regione, secondo cui i positivi totali di oggi sono 14. Nel giorno precedente, invece, era stato registrato solo un caso infetto di Covid-19.

Complessivamente gli attuali positivi in Liguria sono 1.482, 52 in meno di ieri, mercoledì 24 giugno. Gli ospedalizzati, invece, sono 57, di cui uno in terapia intensiva, metre ci sono 3 ricoverati in meno rispetto a ieri.

Infine, è stato registrato un morto ma non nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi è 1.556.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay