Coronavirus, Papa Francesco ha donato 100mila euro alla Caritas Italiana

Anche Papa Francesco si è mosso economicamente per contribuire alla lotta contro il coronavirus. Il Pontefice, infatti, tramite il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha donato 100mila euro alla Caritas Italiana.

«Tale somma vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo Padre verso tutti quei servizi essenziali a favore dei poveri e delle persone piu’ deboli e vulnerabili della nostra società, che le Caritas a livello diocesano e parrocchiale assicurano quotidianamente in Italia», si legge in una nota della Caritas.

E ancora: «Il contributo, che accompagna la preghiera, a sostegno dell’amata popolazione italiana, è parte dell’impegno a favore delle Chiese locali che, attraverso le Caritas nazionali e le Caritas diocesane, garantiscono aiuto e solidarietà in favore di coloro che sono in difficoltà e in condizioni di precarietà e di bisogno», ha spiegato il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, 8 ufficiali dei Carabinieri positivi a Palermo

«In un tempo non facile per tutti noi, insieme a tutte le Caritas diocesane d’Italia, ci sentiamo abbracciati da Papa Francesco», ha affermato don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana.

«Siamo costantemente in contatto con i Delegati regionali e i Direttori diocesani per sostenere il loro impegno quotidiano che, in questo momento così particolare, non fa venire meno la testimonianza della Carità nelle nostre comunità a sostegno degli ultimi e dei più indifesi», ha proseguito don Soddu, che ha aggiunto: «Questa emergenza, ormai diffusa in tutta Italia, richiede attenzione e prudenza, ma non può comunque far venir meno la nostra prossimità verso chi soprattutto oggi rischia di essere lasciato più solo. Proprio quando potrebbero prevalere la paura e la diffidenza verso il prossimo, la fede e la speranza in Dio – che anche con i suoi gesti Papa Francesco conferma continuamente – ci chiamano a mettere in pratica una nuova ‘fantasia della Carità’, che ci faccia uscire tutti insieme da questa crisi».

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Tom Hanke e la moglie risultati positivi