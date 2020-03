Coronavirus, papà morto e mamma positiva: a 9 anni resta da sola

Il Coronavirus non ha avuto pietà per questa famiglia: il papà è morto e la mamma è positiva, ecco che una bambina di soli 9 anni rimane senza nessuno contro un ‘mostro’ che non le sta facendo sconti.

La piccola sta bene, ma per ora non è possibile predisporre il trasferimento dai nonni per motivi di sicurezza. I genitori infatti sono risultati entrambi positivi al Covid-19 e il papà non ce l’ha fatta.

Pochi giorni trascorsi a casa, poi il ricovero improvviso al Cotugno a causa di un peggioramento del quadro clinico. Infine, le complicazioni respiratorie non gli hanno lasciato scampo. Ha dovuto abbandonare, suo malgrado, la moglie e la figlia di soli 9 anni.

Il papà è morto e la mamma è positiva al Covid-19, da giorni è a letto con la febbre alta. La piccola, quindi, è praticamente sola ad affrontare un dramma molto più grande di lei. Sta succedendo al Vomero, un quartiere collinare di Napoli, in Campania. La bambina avrebbe i nonni pronti a prendersene cura ma, vista la vicinanza con i genitori, un suo trasferimento in questo momento sarebbe troppo rischioso.

La piccola sta bene e non le è stato ancora fatto il test del tampone ma, nel caso in cui fosse positiva, per i nonni potrebbe essere fatale. La loro morte, inoltre, rappresenterebbe un’ulteriore tragedia per chi – come lei – ha perso il papà e ha la mamma positiva al Coronavirus.

I sanitari stanno monitorando la situazione, le condizioni della madre non richiedono ancora il trasferimento in ospedale. Quello che ci si augura con tutto il cuore è che, almeno lei, riesca a guarire per stare finalmente vicina alla figlia.

