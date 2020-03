Coronavirus, Piero Chiambretti e la madre positivi

Il popolare conduttore televisivo Piero Chiambretti – 63 anni – sarebbe positivo al Coronavirus. Lo scrive il sito Dagospia, spiegando che il conduttore de La Repubblica delle donne sarebbe ricoverato, insieme all’anziana madre Felicita anche lei contagiata, all’ospedale San Mauriziano di Torino.

Mediaset ha già sospeso il programma e Mediaset avrebbe invitato il cast e gli ospiti presenti il 4 marzo in trasmissione a mettersi in ‘quarantena’ per motivi di cautela sanitaria. Tra di loro Michelle Hunziker, Lory Del Santo e Iva Zanicchi.

In attesa di saperne di più, restando in tema televisivo, Fiorello ha proposto di rimandare in onda il Festival di Sanremo 2020. Amadeus, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, conduttore e direttore artistico dell’ultima edizione – che è stata un successo – ha affermato: «Non lo so. Rivedere dei programmi del passato è molto bello, anche se poi penso che Sanremo sia nella storia un programma non replicabile. Abbiamo visto che non è mai stato replicato perché ha una sua unicità che vive in quella settimana, in quel preciso momento».

Poi, a proposito dell’emergenza sanitaria, Amadeus ha detto: «A casa non faccio molto, devo dire la verità, sono pigro. Guardo la tv, scrivo un po’ di cose, rigorosamente su carta». Il conduttore ha anche detto che dà una mano alla moglie Giovanna Civitillo: «Sì, lei aiuta nostro figlio a fare i compiti e io la aiuto per casa. Apparecchio e lavo i piatti, una cosa che mi rilassa molto. Ho anche un metodo tutto mio, che mia moglie non approva: parto dalle posate, poi i bicchieri, i piatti e per ultime le pentole. A lavare sono bravissimo».

