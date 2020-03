Coronavirus, posso passeggiare con il cane? E i negozi per gli animali sono aperti?

La gestione del cane è uno dei primi pensieri per chiunque abbia un amico a quattro zampe in giro per casa. La domanda più frequente tra chi ha un animale domestico è: «Posso uscire con il mio cane?». La risposta, decreto ministeriale alla mano, è «Si, per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari».

Le direttive sui pet sono affrontate al punto 11 del vademecum disponibile sul sito del Governo, e servono a chiarire come bisogna comportarsi in questi giorni in cui la quotidianità di tutti ha subito sostanziali cambiamenti.

Come per la spesa, le medicine e il lavoro, gli spostamenti devono limitarsi allo stretto necessario. La gestione del cane prevede che si esca solo per comprare crocchette e generi di prima necessità. La passeggiata deve soddisfare i bisogni fisiologici dell’animale e nient’altro.

Tutto questo deve avvenire con un documento di riconoscimento e il modello per l’autocertificazione sempre in tasca (lo si può scaricare attraverso il sito del ministero dell’Interno). Lo stesso vale per i controlli dal veterinario: bisogna limitarli a quelli indispensabili per salvaguardare la salute del propri amico a quattro zampe.

Sul territorio nazionale ci sono 7.500 strutture, tra ambulatori e cliniche aperte 24 ore su 24. Il consiglio è di avvisare sempre prima di recarsi dal proprio veterinario. Le visite di routine e le vaccinazioni sono rinviate di qualche settimana. Le sale d’attesa devono disporre dei presidi per la protezione individuale e per l’igiene delle mani.

Le modalità non cambiano quando ci si deve recare a comprare il cibo: anche questo è un aspetto imprescindibile della gestione del cane. Ecco allora la risposta a un’altra domanda frequente di questi tempi: «Rimarranno aperti i negozi per animali?».

Sì, perché rientrano negli esercizi di prima necessità considerati dal decreto ministeriale. È indispensabile, comunque, tenere conto del momento quando si interagisce con Fido e Miao.

I veterinari consigliano di spazzolarli frequentemente, per impedire a parassiti e insetti di proliferare all’interno del manto. L’uso delle salviette, inoltre, al rientro dalla passeggiata, rappresenta un ottimo metodo preventivo. La regola principe è di usare il buon senso.

