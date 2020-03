Coronavirus, primo caso in Sardegna: un uomo è ricoverato a Cagliari

Il Coronavirus è arrivato anche in Sardegna. La Regione, infatti, ha confermato il primo caso positivo all’infezione ma la conferma della diagnosi avverrà dopo che il tampone sarà verificato dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS).

Si tratta di un uomo che è ricoverato in una struttura sanitaria di Cagliari: «Sono stati attivati tempestivamente dall’Unità di crisi regionale i protocolli nazionali e regionali per individuare e porre in sorveglianza attiva i familiari e tutte le persone che sono state in stretto contatto col paziente. La situazione è sotto controllo e le strutture sanitarie della Regione rimangono operative per fare fronte ad ogni evenienza. Ad oggi nessuna delle persone sottoposte a vigilanza e’ in una condizione tale da destare allarme».

Confermato, poi, un nuovo caso in Friuli Venezia Giulia: le condizioni del contagiato non sono state dichiarati gravi e si trova in quarantena domiciliare. I casi in Regione, quindi, sono saliti a 9: 4 a Udine, 3 a Trieste e 2 a Gorizia.

Alle porte di Roma, inoltre, un liceo è stato chiuso «a scopo precauzionale» per Coronavirus. Lo si è appreso dallo stesso liceo Pascal che si trova a Pomezia. Stando a quanto si è appreso, il padre di uno studente che frequenta l’istituto avrebbe avuto sintomi riconducibili al Coronavirus e per questo motivo la dirigenza ha deciso, in via preventiva, di stoppare le lezioni.

Infine, è stata decisa la riapertura del Duomo di Milano. Le porte secondarie sono state aperte alle 8 di stamattina, lunedì 2 marzo, «per una breve preghiera» mentre ai fedeli che vorranno visitare la cattedrale, che entreranno in numero contingentato per evitare assembramenti, in base al Decreto della Presidenza del Consiglio, l’accesso sarà consentito dalle 9.

