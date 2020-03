Coronavirus, proroga per i versamenti fiscali

L’emergenza da Coronavirus ha portato il Governo a posticipare la data ultima per provvedere ai versamenti fiscali. Non è più quindi il 16 marzo, come è di solito. A renderlo certo sarà una norma nel decreto legge del Consiglio dei Ministri. Si riferisce ai provvedimenti volti a contrastare gli effetti del Covid-19 nel nostro Paese.

La misura, richiesta dai commercialisti e professionisti del settore, è relativa al versamento del saldo Iva relativo al 2019, dell’IVA e delle ritenute fiscali e previdenziali relative al mese di febbraio 2020.

Il 16 marzo, infatti, era previsto il termine ultimo per il saldo dell’Iva, relativo alla dichiarazione annuale del periodo di imposta del 2019. A essere coinvolti sono i titolari di partita Iva e solo quando l’importo supera i 10,33 euro (in realtà 10, visti gli arrotondamenti della dichiarazione dei redditi).

Il decreto governativo, previsto per oggi, sabato 14 marzo, o al massimo per domani, darà delucidazioni anche riguardo ad altre sospensioni dei termini e delle misure fiscali per le imprese, i professionisti e le partite Iva che hanno subito dei danni a seguito del sopraggiungere del Coronavirus in Italia.

Dovrebbe, infatti, contenere quattro tipologie di intervento. La sospensione di ritenute e contributi fino a 400 mila euro di fatturato per prestazioni e servizi, e di 700 mila per cessioni di beni, di versamenti relativi all’Iva; dei termini per le attività dell’Agenzia delle Entrate e di riscossione.

La deroga dei termini previsti dalle cartelle, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter. La sospensione dell’invio di cartelle ex novo e di tutti gli atti esecutivi.

