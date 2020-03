Coronavirus, sale il bilancio delle vittime in Italia: 28 nelle ultime 24 ore

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario per l’emergenza del Coronavirus, ha aggiornato sulla situazione dell’epidemia in Italia.

Innanzitutto, è salito a 107 il numero delle vittime italiane. L’incremento dei decessi rispetto alla giornata di ieri è stato di 28.

I contagiati, invece, sono 2.703, di cui 1.344 con sintomi, 1.064 in isolamento domiciliare e 295 in terapia intensiva. Il totale, quindi, sommando le vittime e 270 guariti, è di 3.089, mentre i tamponi somministrati per le diagnosi è di 29.837. Borrelli ha sottolineato che «il dato positivo è che i sistemi regionali hanno garantito tutta l’assistenza di cui c’era bisogno».

Il dettaglio delle Regioni:

Lombardia: 1497 casi;

Veneto: 360;

Emilia Romagna: 516;

Liguria: 21;

Piemonte: 82;

Lazio: 27;

Friuli Venezia Giulia: 18;

Sicilia: 16;

Campania: 31;

Marche: 80;

Toscana: 37;

Puglia: 9;

Abruzzo 7;

Trento: 5;

Molise: 3;

Umbria: 7;

Sardegna: 2;

Basilicata, Bolzano e Calabria: 1.

Nessun caso in Valle D’Aosta.

Poi, per quanto concerne la sola Lombardia, l’assessore al Welfare Giulio Gallera, durante una conferenza stampa, ha affermato: «I dati sono ancora di crescita, i casi positivi sono 1820, con oltre 300 in più rispetto a ieri, 877 ricoverati, con crescita inferiore rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 209, le persone dimesse sono diventate 250. I decessi sono 73, anche qui persone in là con gli anni e con patologie concorrenti». Insomma, già i dati diffusi dalla Protezione Civile vanno visti al rialzo.

In Veneto, invece, i ricoverati in ospedale sono 100 e di questi 23 in terapia intensiva. I decessi per il Covid-19 nella Regione sono 7, come comunicato dal presidente della Regione Luca Zaia.

In Toscana, poi, sono stati registrati 19 nuovi casi positivi al Covid-19, diagnosticati tra ieri sera e oggi.

In Liguria, infine, oggi è deceduto un uomo di Andora, comune della provincia di Savona: l’uomo si è sentito male, è stato ricoverato in ospedale ad Albenga poi in quello di Savona dove le sue condizioni sono peggiorate ed è morto.

