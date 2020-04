Va a prendere la moglie, infermiera in ospedale con alle spalle 24 ore di turno, e viene multato: è successo a Capri e il protagonista è un uomo che, per il fatto di essere uscito di casa, si è visto comminare una sanzione pecuniaria di 533 euro.

LEGGI ANCHE: Immune chi ha avuto il Coronavirus, l’esperto americano non ha dubbi

Cosa è successo al marito di Rosaria

Rosaria De Nicola, infermiera presso l’Ospedale di Capilupi di Capri ma abitante a Fisciano (Comune in provincia di Salerno), il giorno di Pasquetta ha ricevuto una telefonata dal marito mentre si trovava sul traghetto dedicato ai pendolari tra il personale medico e sanitario del nosocomio campano.

La donna, con alle spalle 24 ore di turno nella tenda pre-triage dell’ospedale, è stata contattata dal consorte. L’uomo le ha comunicato di essere stato fermato dalla polizia in località Castellammare di Stabia e multato in quanto fuori casa per motivi non giustificati.

La signora Rosaria, la cui vicenda è stata raccontata dal quotidiano Il Messaggero, ha quindi chiamato i vigili di Castellammare per comunicare il fatto che, dal momento che lei non guida e vista la mancanza di mezzi pubblici, nessuno avrebbe potuto accompagnarla a casa dal lavoro.

Ha altresì contattato il comando dei vigili di Capri per fornire testimonianze della propria presenza in ospedale e si è resa disponibile a mostrare il proprio badge professionale. A nulla è valso tutto questo: i vigili di Castellammare di Stabia hanno infatti verbalizzato al marito della signora Rosaria una sanzione da 533,33 euro.

La donna, che nel frattempo da Capri è arrivata a Sorrento, si è trovata da sola al porto della città in una giornata come Pasquetta, con una riduzione dei servizi pubblici ulteriore rispetto a quella già in essere per il lockdown. Rosaria è riuscita a tornare a casa solo grazie all’aiuto del personale della capitaneria di porto di Sorrento.

LEGGI ANCHE: Bimbo di 7 anni perde la madre e la nonna per il Coronavirus, il papà è in ospedale