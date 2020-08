Coronavirus, Zangrillo: “Non confondere il contagiato con il malato”

«L’aumento dei contagi di questi giorni? Fa bene il governo ad attuare le norme per identificare precocemente i contagiati. Fatta questa premessa, dico che è fondamentale non confondere il contagiato con il malato».

Così Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, ospite a In Onda su La7.

Zangrillo ha aggiunto: «Il contagiato è semplicemente colui che è venuto in contatto col virus e fortunatamente non manifesta una sintomatologia clinica tale per cui debba essere di competenza del medico».

Il professore ha poi detto: «Essere contagiati di Sars-Cov2 non vuol dire essere malati, non ha alcun significato dal punto di vista clinico-sanitario».

Critica e dura la reazione di Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione GIMBE: «Questa affermazione in ottica di sanità pubblica è una grande bestemmia caro Zangrillo».

Questa affermazione in in ottica di #sanità pubblica è una grande bestemmia caro #Zangrillo

“Essere contagiati non significa essere malati, non ha alcun significato dal punto di vista clinico-sanitario”.#COVID19 #inonda https://t.co/2EV4zNUKHC — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) August 12, 2020

Durissimo, poi, il commento di un utente, ripreso da Liberoquotidiano.it: «Quindi, secondo il suo ragionamento, ricovererebbe nel suo reparto pazienti covid asintomatici accanto a pazienti non covid? Se la risposta è si, è un criminale. Se la risposta è no, si è appena autosmentito».

