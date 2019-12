Cosa c’è stasera in TV? I programmi di sabato 28 dicembre

Si rivolge ai più piccoli, ma anche a chi ama i grandi cantanti italiani la programmazione televisiva della prima serata di questo sabato 28 dicembre 2019. Tra commedie, telefilm classici e omaggi.

Su Raiuno alle 21,25 c’è in prima visione televisiva Abel, il figlio del vento, film del 2015 diretto da Gerardo Olivares e Otmar Penker, con Jean Reno e Tobias Moretti. Il piccolo orfano Lukas trova un aquilotto caduto dal nido e lo aiuta a sopravvivere e crescere.

Su Raidue alle 21,05 una nuova puntata della serie tv NCIS, dal titolo Oltre le apparenze – Senza arte né parte. Jethro e i suoi uomini del team sono a capo della NCIS, l’unità anticrimine che ha per scopo quello di risolvere i crimini che riguardano gli uomini della Marina Militare degli Stati Uniti. Affrontano casi difficili che vanno dallo spionaggio al terrorismo, dall’omicidio al furto.

Su Raitre alle 21,20 In arte, il programma, con Pino Strabioli, dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. Due nuove serate speciali per raccontare due artiste che hanno saputo sfidare e reinventare i canoni dell’interprete femminile del loro tempo: Ornella Vanoni e Gianna Nannini. Il programma poggia su diversi filoni narrativi e supporti video. Innanzitutto l’intervista tra la protagonista e il conduttore della serata: Pino Strabioli. Le due celebri artiste si confidano, raccontano la loro infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le loro fonti di ispirazione, il senso vero delle loro scelte artistiche.

E sempre con la musica risponde Canale 5 alle 21,20 con 55 passi nel sole, ovvero la prima di due serate dedicate ad un cantautore amatissimo e davvero molto apprezzato, un vero e proprio orgoglio della musica italiana nel mondo, Al Bano: per l’occasione, Romina Power, ma anche tantissimi ospiti intervengono per omaggiarne la sua lunga carriera.

Commedia per famiglie su Italia 1 alle 21,20, con la proiezione di Daddy’s home 2, con protagonisti Mark Wahlberg e Will Ferrell. Il cast comprende anche Mel Gibson Dusty e Brad hanno finalmente trovato un equilibrio nella gestione dei figli. Quando i loro padri arrivano in città per le vacanze natalizie, le vecchie rivalità emergono e la famiglia viene investita dal caos.

Alle 21,25 su Rete 4 è in programmazione La giustizia di una madre. L’avvocato Nora Birch e il marito Toby hanno due figli, Scarlett e Angus, rispettivamente di 17 e 5 anni. La famiglia si è appena trasferita in un quartiere di lusso, in cui Scarlett fatica a farsi degli amici e ha rapporti tesi con i genitori. Non molto tempo dopo, Angus viene sequestrato e tutti sospettano dello strano giovane che vive vicino alla loro abitazione. Interrogato dalla polizia, questi vene rilasciato. Per risolvere la situazione e trovare Angus, Nora e Scarlett capiscono di dover mettere da parte le loro tensioni e collaborare

Su La 7 un grande classico del 1961, tratto da un test di Agatha Christie: Assassinio sul treno. Miss Marple assiste ad un omicidio dal finestrino del treno su cui sta viaggiando. Nonostante allerti la polizia, nessuno le dà credito. L’anziana donna, quindi, si mette da sola sulle tracce dell’assassino.

LEGGI ANCHE: Che fine ha fatto Paolo Calissano? Cosa sappiamo sull’attore.