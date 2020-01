Cosa ci fa Alessandro Cattelan a Sanremo?

Cosa ci fa proprio lui a Sanremo? Lui, che lavora per Sky e non per la Rai. Lui che in realtà dalla Rai è corteggiato e ammaliato da anni, proprio per farlo conduttore del Festival di Sanremo. Perché conduttore dell’altra gara musicale per eccellenza lo è da anni. E forse potrebbe cedere in qualche modo qualcosa del suo ego che gli ha fatto rispondere sempre ‘no’ all’azienda pubblica.

Oppure stafacendo tutto un grandissimo scherzo. Oppure c’è dell’altro.

È giallo sulla presenza di Alessandro Cattelan a Sanremo. Il conduttore di X Factor, che in primavera era entrato anche nel toto-conduzione di Sanremo 2020, ha postato su Instagram quello che sembra un selfie davanti all’ingresso del Teatro Ariston. La scritta che accompagna la foto è ancora più sibillina: «Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete».

Che il conduttore sia candidato ad essere ospite di Sanremo? O è imminente l’annuncio di una conduzione del festival 2021? A Sanremo, e non solo, si rincorrono voci di tutti i tipi. Compresa quella di uno scherzo architettato da Fiorello.

Dobbiamo aspettare però fino a domani per capire veramente cosa sta per succedere. E se sarà così come tutti noi pensiamo, sarà un vero cambio e una vera rivoluzione televisiva, come non ne capitavano dai tempi di Paolo Bonolis che passava dalla Rai a Mediaset. Le 9 di domani sembrano tanto lontane. Quel che è cento è che a Mezzogiorno Cattelan, che era in diretta su Radio Deejay per condurre il programma radiofonico ‘Catteland’ con Chiara Karse Carsenzola, non ha detto nulla e non ha neanche parlato con i suoi collaboratori su questa che potrebbe essere una bomba di notizia.

È pur vero che Alessandro Cattelan ha a suo modo bisogno di rifarsi una verginità televisiva. L’ultima edizione di X Factor è stata la più brutta e la meno produttiva per il pubblico e per gli ascolti e, in una situazone dove la barca rischia di affondare, Cattelan potrebbe pensare di abbandonare la conduzione.

Non si sa in effetti il suo futuro. Le selezioni per la prossima edizione di settembre non sono ancora partite e non si vedono in giro manifesti con il faccione di Alessandro e la mega X come eravamo già abituati a vedere da numerosi anni a questa parte. Dobbiamo aspettare le nove di domani. Manca oggettivamente troppo tempo. Staremo a guardare il profilo Instagram di Alessandro cosa ci dirà.