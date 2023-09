Cosa ci vuole comunicare il nostro cane se lecca il divano?

Sono molti i comportamenti curiosi dei nostri cani, ma tra tutti c’è anche quello di iniziare improvvisamente a leccare il divano. Vi è mai capitato di vedere il vostro amico a quattro zampe farlo? Di solito, è probabile che abbiamo lasciato qualche briciola dopo una merenda, o magari sul tessuto è rimasta traccia di un odore che il cane giudica interessante.

Nella maggior parte dei casi, il fatto che il cane lecchi il divano non è affatto un problema, ma se avviene in maniera compulsiva e continuata, potrebbe essere presente un disagio, uno stress specifico. Vediamo di che si può trattare e come aiutare il nostro amico a quattro zampe.

Se un cane è intento a leccare il divano, si pensa subito che abbia trovato qualcosa di gustoso, come ad esempio qualche residuo alimentare lasciato da noi. Di solito il comportamento termina quando, in un’occasione specifica, si arriva a ripulire il tessuto. Se il cane invece ha la strana abitudine proprio di masticare o mordere oggetti, come anche il divano, ad esempio, la soluzione di questo comportamento potrebbe arrivare quando non nient’altro da masticare e ne sente il desiderio.

Se il cane lecca il divano in maniera insistente e ossessiva, probabilmente lo fa per gestire una condizione complicata di disagio più o meno grave. Si può prendere in considerazione il fatto che il soggetto possa soffrire di ansia o ansia da separazione. I sintomi, infatti, possono essere anche la distruzione degli oggetti, frequenti abbai o ululati, ma anche autolesionismo, depressione, tremori.

Sappiamo anche che i cani sono soliti attuare comportamenti per farci divertire o compiacerci. Quindi, non si può escludere che il cane, anche nel caso del divano, agisca con lo scopo di vedere una reazione in noi.

Il fatto che il cane lecchi il divano generalmente non presenta pericoli. Vanno considerate però delle situazioni, ad esempio se sulla stoffa abbiamo lasciato macchie di qualche alimento tossico per i cani (cioccolata o avocado). Il cane potrebbe avere anche dei problemi digestivi, soprattutto per i più sensibili.