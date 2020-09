Cosa è successo a Giada Giovanelli, ex protagonista di Temptation Island?

Giada Giovanelli, una delle protagoniste di Temptation island (ha partecipato alla stessa edizione della neo mamma Lara Zorzetto), ha pubblicato sui social uno scatto che ha lasciato letteralmente scioccati i suoi numerosi follower.

Il volto insanguinato

Tra le concorrenti della quarta edizione del viaggio nei sentimenti assieme al fidanzato Francesco – la coppia ha deciso di uscire assieme – Giada Giovanelli ha pubblicato, nella serata del 31 agosto, una Story di Instagram che ha sconvolto tutti.

Nella foto, come si può vedere qui sopra, compare la giovane con il naso e il labbro sanguinanti e una caption che dà i brividi: “Ecco mio padre”.

Nelle Stories successive, la 29enne ha cercato di chiarire la situazione che, in piena notte, ha provocato non poche preoccupazioni ai numerosi fan che la seguono con affetto su Instagram (oltre 400mila persone).

Tutto ok!! Ma mi sono rotta il c.. di stare zitta. Ora sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene ma sono molto molto incazzata.

Queste le parole comparse sul profilo Instagram della ex partecipante a Temptation Island. Dopo la foto che ha sconvolto tutti, la Giovanelli ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda, che rimane, a diverse ore dalla pubblicazione dei post, ancora senza spiegazioni.

Prima che vengo fraintesa… è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose e come ho detto prima mi sono rotta il c…

A seguito della divulgazione di questi contenuti, che hanno ovviamente fatto il giro del web, la Giovanelli ha reso privato il suo profilo Instagram che, attualmente, risulta accessibile solo ai follower confermati.

