Cosa è successo tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari?

Sabato 19 settembre 2020 è andata in onda la puntata di Tu Sì Que Vales. Il talent show Mediaset, “rivale” di Ballando con le Stelle, ha permesso agli spettatori di trovarsi davanti a uno scontro inedito. Davanti agli occhi di Maria De Filippi e di Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari sono stati protagonisti di un pesante alterco. Il casus belli? Il punto di vista diverso sul giudizio da dare alla performance di un concorrente.

La lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari

Come sopra specificato, Rudy Zerbi e Teo Mammucari si sono scontrarti per via di un punto di vista discordante sulla performance di un concorrente che si era esibito nel brano Vedrai, Vedrai, uno dei successi di Luigi Tenco.

A fine esibizione, Mammucari ha avuto da dire in merito al giudizio positivo espresso dal collega.

Rudy è una persona e Zerbi un’altra. Zerbi sa benissimo che non l’hai cantata bene questa canzone e che non ci hai messo la giusta anima.

Queste le parole di Mammucari, affermazioni che hanno scatenato l’ira di Rudy Zerbi. Il giudice del talent Mediaset e conduttore radiofonico si è infatti subito inalberato, invitando il collega a “parlare di maghi e non di musica”.

Zerbi, che si è scontrato con Mammucari anche nel 2018, ha rincarato la dose specificando che le emozioni del concorrente sono per fortuna diverse da quelle del conduttore romano e che il cantante ha una storia di famiglia da raccontare.

